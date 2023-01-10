You dizisinin 4. sezon fragmanı yayınlandı

Netflix, geçtiğimiz aylarda You 4. sezonunun duyurusunu yapmış, yayınlanan bu duyuruyu video ile birlikte seyirciye sunacağı tarihi de açıklamıştı. Aynı zamanda dizide yer alacak oyuncular görülmüştü.

You 4. sezonun ilk kısmından resmi fragman yayınlandı.

Netflix tarafından paylaşılan bilgiye göre You 4. sezonu, iki kısma ayrılarak yayınlanacak. 1. kısmı 10 Şubat‘ta yayınlanacakken, 2. kısmı ise tam bir ay sonra, yani 10 Mart‘ta seyirciye sunulacak.

OYUNCU KADROSU

Penn “Joe Goldberg” Badgley

Victoria “Love” Pedretti

Jack “Young Joe Goldberg” Fisher

Michaela “Natalie” McManus

Shalita “Sherry” Grant

Lukas “Adam” Gage

Travis Van “Cary” Winkle

Scott “Matthew” Speedman

Tati “Marienne” Gabrielle