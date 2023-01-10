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You dizisinin 4. sezon fragmanı yayınlandı

Netflix'in sevilen dizisi You için 4. sezon çekimleri tamamlandı. Yeni sezona dair fragman yayınlandı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 10:06
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You dizisinin 4. sezon fragmanı yayınlandı

You dizisinin 4. sezon fragmanı yayınlandı
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Netflix, geçtiğimiz aylarda You 4. sezonunun duyurusunu yapmış, yayınlanan bu duyuruyu video ile birlikte seyirciye sunacağı tarihi de açıklamıştı. Aynı zamanda dizide yer alacak oyuncular görülmüştü.

You 4. sezonun ilk kısmından resmi fragman yayınlandı.

Netflix tarafından paylaşılan bilgiye göre You 4. sezonu, iki kısma ayrılarak yayınlanacak. 1. kısmı 10 Şubat‘ta yayınlanacakken, 2. kısmı ise tam bir ay sonra, yani 10 Mart‘ta seyirciye sunulacak. 

OYUNCU KADROSU

Penn “Joe Goldberg” Badgley

Victoria “Love” Pedretti

Jack “Young Joe Goldberg” Fisher

Michaela “Natalie” McManus

Shalita “Sherry” Grant

Lukas “Adam” Gage

Travis Van “Cary” Winkle

Scott “Matthew” Speedman

Tati “Marienne” Gabrielle

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