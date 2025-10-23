Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart maçı öncesi teknik direktörü Domenico Tedesco, ileri uçta görev yapacak ismi belirledi. Başarılı çalıştırıcı, Youssef En-Nesyri'ye forma verecek.

YOUSSEF EN-NESYRI YENİDEN İLK 11'E

Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük maçında yerini Anderson Talisca'ya kaptıran Youssef En-Nesyri, Stuttgart karşısında ilk 11'de çıkacak. Tedesco, görev aldığı son altı maçta gol sevinci yaşayamayan Faslı yıldızı as olarak sahaya sürecek.

ANDERSON TALISCA KULÜBEYE

Talisca ise Alman ekibine karşı yedek olarak soyunacak. Bu sezon Avrupa'da 1 gol, 1 asistle oynayan En-Nesyri en son 21 Eylül'deki Alanya maçında ağları havalandırmıştı.