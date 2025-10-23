Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart maçı öncesi teknik direktörü Domenico Tedesco, ileri uçta görev yapacak ismi belirledi. Başarılı çalıştırıcı, Youssef En-Nesyri'ye forma verecek.

YOUSSEF EN-NESYRI YENİDEN İLK 11'E

Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük maçında yerini Anderson Talisca'ya kaptıran Youssef En-Nesyri, Stuttgart karşısında ilk 11'de çıkacak. Tedesco, görev aldığı son altı maçta gol sevinci yaşayamayan Faslı yıldızı as olarak sahaya sürecek.

Youssef En-Nesyri geri dönüyor! - Resim : 2

ANDERSON TALISCA KULÜBEYE

Talisca ise Alman ekibine karşı yedek olarak soyunacak. Bu sezon Avrupa'da 1 gol, 1 asistle oynayan En-Nesyri en son 21 Eylül'deki Alanya maçında ağları havalandırmıştı.

