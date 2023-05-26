YouTube bu özelliği kaldırıyor. Kullanıcılar çok üzülecek

Editör: Ayşe MEMİŞ

İçerik izleme platformu olan YouTube, bir süredir kullanıcılarına “Hikayeler (Stories)” özelliğini sunuyordu.

Ancak YouTube yönetimi aldığı bir kararla 26 Haziran’da bu özelliği resmi olarak kullanımdan kaldıracağını açıkladı. İçerik üreticiler bu tarihten itibaren hikaye paylaşımları yapamayacak. Bu tarihten önce oluşturulan tüm hikayeler ise 7 gün boyunca profilde kalmayı sürdürecek. 3 Temmuz Pazartesi gününden itibaren YouTube platformu üzerinde herhangi bir hikaye yer bulunamayacak.

YouTube, Hikayeler özelliğinin kullanımının kaldırılması ile daha popüler yeni özelliklerine odaklanabileceklerini açıkladı. Şirket bundan böyle özellikle kısa video paylaşım özelliği olan YouTube Shorts’a ve Topluluk gönderilerine odaklanacak.

YouTube, topluluk sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile Hikayeler özelliğine veda ettiklerini açıkladı. Yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı:

Bugün YouTube’da içerik oluşturmanın Topluluk gönderilerinden Shorts’a, uzun videolar ve canlı yayınlara kadar pek çok yolu var. Bu temel özelliklere öncelik vermek için Hikayeler kullanımdan kaldırılıyor.