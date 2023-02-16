YouTube CEO’su Susan Wojcicki istifa etti

Wojcicki'nin istifası, YouTube'un reklam gelirinin TikTok ve Facebook'un reels gibi kısa biçimli video hizmetleri ve Netflix gibi platformların izlenme süresi için yoğun rekabetin ortasında ikinci çeyrekte düşmesi sonrası geldi.

Wojcicki e-postada, "aile, sağlık ve kişisel projelere" odaklanacağını ve Alphabet'te danışmanlık rolü üstlenmeyi planladığını söyledi. Daha önce Google'da reklam ürünlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olan Wojcicki, 2014'te YouTube'un CEO'su olmuştu.

Google'a 2008'de katılan Stanford Üniversitesi mezunu olan Mohan ise, YouTube’da Shorts ve Music'i oluşturmaya odaklanmıştı. CEO değişikliği Google hisselerinde yüzde 1'den daha az düşüşe neden oldu.