YouTube eski CEO'sunun oğlu ölü bulundu

Kaynak: Haber Merkezi
YouTube eski CEO'sunun oğlu ölü bulundu
Bir dönem YouTube'un CEO'su olarak görev alan Susan Wojcicki'nin 19 yaşındaki oğlu Marco Troper hayatını kaybetti.

UC Berkeley sözcüsünün açıklamasına göre, kampüsteki birinci sınıf öğrencisi, yurt odasında ölü bulundu.

Polis kaynakları, ölüm nedeninin henüz bilinmediğini belirtirken, Troper'ın büyükannesi Esther Wojcicki, ailenin gencin aşırı dozda uyuşturucudan öldüğüne inandığını ifade etti. Wojcicki, torununu "sevgi dolu" ve "matematik dehası" olarak tanımladı ve "Bir ilaç yuttu ve içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var, bu bir uyuşturucuydu" şeklinde konuştu.

Wojcicki, toksikoloji raporunun sonuçlarının elde edilmesinin 30 gün sürebileceğini belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) istatistiklerine göre, aşırı dozda uyuşturucudan ölümlerin ülke genelinde son 12 ayda önceki yıla göre %2,1 daha yüksek olması bekleniyor.

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