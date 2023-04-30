YouTube Music’e müthiş özellik geldi

YouTube Music'e uyku zamanlayıcı özelliği geliyor. Bu sayede istenildiği sürede müzik durabilecek.

YouTube Music’e müthiş özellik geldi

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, YouTube Music’e yeni özellik geldi. YouTube Music, uyku zamanlayıcı özelliğini kullanıma sundu.

Uyku zamanlayıcısı uyumadan önce açtılan müziklerin seçtiğiniz süre sonunda durmasını sağlayabilecek.

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ABD'de kullanıma sunulmaya başlayan YouTube Music'in yeni özelliği uyku zamanlayıcısı ile 5, 15, 30 dakika, 1 saat ve parça sonu seçeneklerinden birini seçerek bir zamanlayıcı kurabilirsiniz.

Bu sekmeye ulaşmak için oynatılan şarkıda bulunan üç nokta kısmına basmanız gerekir. Açılan yeni sekmede ortaya çıkan sleep timer seçeneğine basarak süreyi seçebilirsiniz

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