En popüler video izleme sitelerinden olan YouTube üyelerine içerik üretme ve bunlar üzerinden para kazanma fırsatı sunuyor. Peki, YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?

YouTube keşfete düşme yöntemleri arayan içerik oluşturucuları, videolarının daha yüksek görüntüleme sayısına ulaşması ve beğeni ve yorum almasını istiyor.

Bunu yapmak özellikle YouTube gibi sayısız rakip içerik üreticisinin bulunduğu bir video paylaşım platformunda o kadar kolay olmasa da birkaç yönteme dikkat edilmesi hâlinde videoların izlenme sayısı ciddi oranda arttırılabilir.

Sizin için hazırladığımız içerikte bazı yöntemleri uygulayarak, paylaşım saatlerine dikkat ederek, etiketleri kullanmaya özen göstererek siz de kendi videolarınızın daha çok izlenmesini sağlayabilirsiniz.

YOUTUBE KEŞFETE DÜŞME YÖNTEMLERİ NELER?

Kaliteli ve ilgi çekici videolar paylaşın.

Kaliteli ve ilgi uyandırıcı videolar paylaşmak, etkileşim oranını arttırma amacıyla başvurulan en iyi yöntemlerden biridir. YouTube’un izleyici kitlesi genellikle hem ilgi çekici hem eğlenceli videolara yönelme eğilimindedir. Kullanıcılar videonuzu izledikçe ve komik buldukça arkadaşları ile paylaşabilir. Bu şekilde etkileşim oranı arttıkça YouTube’un algoritması da videonuzu gerçekten etkileyici olarak işaretleyecek ve daha fazla kullanıcının önüne çıkaracaktır.

Doğru hashtagler kullanın.

Hashtaglerin içeriğin etkileşim almasına olan katkısı, algoritmanın içerik türünü belirlemesine yardımcı olmasıdır.

Harekete geçirici ifadelere yer verin.

YouTube’da içerik paylaşan çoğu kişi, “Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın” gibi sözler kullanıyor. Bunun yerine kullanıcılara bir amaç vermelisiniz. Cümleyi etkili bir şekilde kurarsanız videonuzu daha fazla kişi tarafından izlemelerini sağlamaları kaçınılmaz olacaktır.

İş birliğine ağırlık verin.

YouTube’da zaten pek çok kişi tarafından izlenen kişilerle ortak içerik üretmeye ve paylaşmaya özen göstermelisiniz. Bu, içeriğinizin daha fazla kişi tarafından izlenmesini sağlayacaktır.

YOUTUBE KEŞFET SAATLERİ NE ZAMAN?

YouTube’da video paylaşmak için en iyi saat aralığı 14.00 ila 18.00‘dır. Bu, YouTube kullanıcılarının en çok aktif olarak video izlediği saat aralığıdır. Hafta sonları ise biraz daha erken video paylaşabilirsiniz.

YOUTUBE KEŞFET ETİKETLERİ NELER?

YouTube’da videonuzu kesinlikle keşfet bölümünde çıkaracak bir hashtag / etiket yoktur. Videonuzun daha fazla etkileşim almasını sağlayacak hashtagler size yarardan çok zarar bile getirebilir. Bu nedenle sadece video ile ilgili hashtagler kullanmalısınız.

Doğru hashtag kullanımının nasıl olduğunu öğrenmek için biraz yukarı çıkabilir ve YouTube keşfete düşme yöntemlerini inceleyebilirsiniz.