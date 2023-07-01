Youtube üyeliğiniz iptal edilebilir! Kullanıcılar dikkat

YouTube'un reklam engellemeyle ilgili mücadelesi sürüyor. Şirket kullanıcıları belli bir ücret karşılığında “YouTube Premium” abonesi olmaya yönlendirirken abone olmak istemeyenlere gelir elde etmek için reklam izletiyor.

YouTube’da reklam engelleyici kullanarak üç video oynattıktan sonra ‘YouTube oynatıcısının’ devre dışı bırakılacağına dair bir uyarı geldiği iddia edilirken yayınlanan ekran görüntüsü şirketin bu konudaki saldırgan tutumunu ortaya çıkardı.

YA REKLAM İZLE YA DA ABONE OL

Bildirim ekranında izlemeye devam etmek için ilgili reklam engelleme uzantısının devre dışı bırakılması veya YouTube Premium aboneliği satın alması öneriliyor. Sosyal mecralardaki yorumlarda, YouTube bunu şimdilik küçük bir kitle üzerinde test etmeye başladı.

Söz konusu engellemenin ilerleyen zamanlarda tüm kullanıcılar için geçerli olması bekleniyor. Ancak şu an için bununla ilgili bir zaman çizelgesi mevcut değil. Google daha önce reklamların atlanmasına izin veren ‘YouTube Vanced’ uygulaması için de yasal süreç başlatmıştı.