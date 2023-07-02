Youtube kullanıcıları dikkat! 3 video sınırlaması geliyor

YouTube'un reklam engelleyicilere karşı alacağı yeni önlem ortaya çıktı.

Youtube kullanıcıları dikkat! 3 video sınırlaması geliyor

Editör: Osmancan EROK

YouTube, geçtiğimiz haftalarda reklam engelleyicilere karşı uğraşlarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda video izleme uygulaması reklam engelleyicilerin aktif olması durumunda kullanıcılara uyarı bildirimi gideceğini ve devre dışı bırakmalarını ya da Premium’a geçmelerini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Google sözcüsü Oluwa Falodun ise tartışma yaratacak yeni bir açıklama yaptı. Falodun, reklam engelleyicilerin aktif tutulması durumunda videoların izlenmesinin önüne geçeceğini duyurdu.

Falodun, daha önce ortaya çıkan ve kullanıcıların video izlemesinin önüne geçecek özelliği resmen doğruladı. Şu anda test aşamasında olan özellik, reklam engelleyici aktif iken üç video izlenmesi durumunda kullanıcılara daha fazla video izletmeyecek.

Bu engelleme, kullanıcı YouTube’u reklam engelleyici uzantıda beyaz listeye eklemediği veya reklam engelleyiciyi kapatmadığı sürece geçerli olacak. Özelliğin ne zaman tüm kullanıcılar için geçerli olacağı bilinmiyor.

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