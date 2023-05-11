Youtube'da reklam engelleyici artık kullanılamayacak

Editör: Özlem KIRAL

Youtube, Premium abonelik seçeneğiyle reklamsız bir deneyim ve telefon kilitliyken video izleme özelliği sunacağını açıkladığı günden itibaren sıradan kullanıcılarının da sahip olduğu bazı özellikleri bir bir elemeye başladı.

REKLAM ENGELLEYİCİ UYARISI YAYINLANDI

Birçok kullanıcının şikayet ettiği ve aralarında 30 saniyelik geçilmeyen reklamların bulunduğu bazı durumlarda kullanıcılar reklam engelleyici kullanıyordu.

Youtube dün itibariyle bu reklam engelleyicilere artık izin vermeyeceğini açıkladı.

YouTube kullanıcıları tarafından fark edilen mesajda reklam engelleyici açıkken video izlenmeyeceği hakkında bir uyarı bulunduğu dikkat çekti.

Uyarıda şunlar yazılıydı:

“YouTube’da reklam engelleyicilere izin verilmez. Bir reklam engelleyici kullanıyor olabilirsiniz, Reklamlar, YouTube’un dünya çapındaki milyarlarca kullanıcı için ücretsiz kalmasını sağlıyor. İsterseniz reklamsız YouTube Premium abonelik seçeneğini deneyebilirsiniz ve içerik üreticileri gelir kazanmaya devam eder.”