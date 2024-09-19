YouTube'dan küçük kanallara destek. İçerik üreticileri Hype ile uçuşa geçecek

YouTube​, yeni bir özelliği test etmeye başladı. Henüz Brezilya, Tayvan ve Türkiye'de deneme aşamasında olan "Hype" adı verilen yeni adımla, küçük kanal sahiplerinin daha büyük kitlelere ulaşması hedefleniyor.

HYPE ÖZELLİĞİ NEDİR?

YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre, Hype özelliği ile izleyiciler son bir hafta içinde yüklenen videoları öne çıkaracak. Ama söz konusu bu özellik yanlızca 500 bin abonenin altında olan ve YouTube İş Ortağı Programı'na üye olan kullanıcıları destekliyor.

Hype butonu sayesinde diğer videolar arasından öne çıkarılan videolar, uygulamanın "Keşfet" bölümüne, aynı "Trendler" sekmesi gibi ayrı bir sekme olarak eklendi.

KEŞFET​ ALGORİTMASINI ETKİLEMİYOR

YouTube, "Hype" özelliğinin keşfet algoritmasını etkilemediğini vurguladı. Hype'ın amacının küçük içerik üreticilerinin izleyici kitlesini büyütmek olduğu açıklandı.

Hype şu anlık üç ülkede test ediliyor ancak. Yakın zamanda diğer ülkelerde de kullanıma açılacağı söylentiler arasında.