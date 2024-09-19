YouTube'dan küçük kanallara destek. İçerik üreticileri Hype ile uçuşa geçecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
YouTube'dan küçük kanallara destek. İçerik üreticileri Hype ile uçuşa geçecek

YouTube küçük kanal sahiplerini havaya uçuracak yeni özelliğini devreye soktu. Hype ile küçük kanal sahiplerinin abone sayısının artırılması hedefleniyor.

YouTube​, yeni bir özelliği test etmeye başladı. Henüz Brezilya, Tayvan ve Türkiye'de deneme aşamasında olan "Hype" adı verilen yeni adımla, küçük kanal sahiplerinin daha büyük kitlelere ulaşması hedefleniyor.

HYPE ÖZELLİĞİ NEDİR?

YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre, Hype özelliği ile izleyiciler son bir hafta içinde yüklenen videoları öne çıkaracak. Ama söz konusu bu özellik yanlızca 500 bin abonenin altında olan ve YouTube İş Ortağı Programı'na üye olan kullanıcıları destekliyor.

Hype butonu sayesinde diğer videolar arasından öne çıkarılan videolar, uygulamanın "Keşfet" bölümüne, aynı "Trendler" sekmesi gibi ayrı bir sekme olarak eklendi.

youtube-hype.jpg

KEŞFET​ ALGORİTMASINI ETKİLEMİYOR

YouTube, "Hype" özelliğinin keşfet algoritmasını etkilemediğini vurguladı. Hype'ın amacının küçük içerik üreticilerinin izleyici kitlesini büyütmek olduğu açıklandı.

Hype şu anlık üç ülkede test ediliyor ancak. Yakın zamanda diğer ülkelerde de kullanıma açılacağı söylentiler arasında.

youtube-hype-ozelligini-turkiyede-test-ediyor-kucuk-kanallarin-abone-sayisi-ucusa-gececek-17192981859203-1.jpg

Son Haberler
Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamada gözaltılar
Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamada gözaltılar
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK zanlısı tutuklandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK zanlısı tutuklandı
Gaziantep'te depremde yıkılan evin temelinde 4 odalı Roma Mezarı bulundu
Gaziantep'te depremde yıkılan evin temelinde 4 odalı Roma Mezarı bulundu
İran'dan Lübnan kararı: Yaralılar getirilecek
İran'dan Lübnan kararı: Yaralılar getirilecek
Suriye uyruklu PKK’lı, sahte Filistin kimliğiyle yakalandı
Suriye uyruklu PKK’lı, sahte Filistin kimliğiyle yakalandı