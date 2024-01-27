YouTuber Mr. Beast'in 25 bin dolarlık çekilişini Türk kazandı. Kazanan Türk sevinçten havalara uçtu

İnternet fenomeni Mr. Beast, yaptığı büyük çekilişle hem izleyicilerini hem de dünyayı şaşırttı. X platformunda yayınladığı ve 250 bin dolar kazandığı bir videoya katılan 10 kişi arasından seçtiği şanslı izleyicilere 25 bin dolar dağıttı. Bu video, YouTube’da dört günde 212 milyon, X platformunda ise iki günde 88 milyon izlenme alarak rekor kırdı.

Mr.Beast, çekilişe katılmak için sadece tweet’ini retweetleyip kendisini takip etmelerini istedi. 72 saat sonra kazananları açıkladı. Bu kazananlardan biri de Türkiye’den Cemil Kemaloğlu oldu. Kemaloğlu, Onedio’da İçerik Direktörü olarak çalışıyor.

PARAYI HARCAYACAĞI YERİ AÇIKLADI

Kemaloğlu, çekilişi kazandığını öğrendiğinde çok mutlu oldu. Çünkü hayatında yaşadığı zorluklardan sonra böyle bir şans yakalamıştı. Kemaloğlu, Twitter’da yaptığı paylaşımda, 2024 yılının kendisi için çok güzel başladığını söyledi.

Anne karnında ölüme terk edilen kızının sağlığına kavuştuğunu, babasının da kanseri yendiğini duyurdu. Ayrıca kazandığı 25 bin doları kızı için harcayacağını belirtti. Kemaloğlu’nun bu paylaşımı, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kemaloğlu’nu tebrik edenler arasında Mediazone’un kurucusu Kaan Kayabalı da vardı. Kayabalı, Kemaloğlu’nun başarısından gurur duyduğunu ve kendisine destek olmaya devam edeceğini söyledi.