Yozgat'ta bıçaklı saldırgan önüne geleni bıçakladı. 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yozgat'ta bıçaklı saldırgan önüne geleni bıçakladı. 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti yaralılar var

Yozgat'ta bir kişi yolda önüne gelen herkesi bıçakladı. Yaşanan bıçaklı saldırıda 14 yaşındaki bir genç yaşamını yitirirken 5 kişi yaralandı.

Yozgat’ta bir şahıs yoldan geçen insanlara bıçakla saldırdı. Önce yolda yürüyen iki arkadaşa siz kimsiniz lan diyerek bıçakla saldıran şahıs, bir genci göğsünden diğer genci ise kolundan bıçakladı. Gençleri kovalamaya devam eden şahıs, daha sonra 3 kişiyi daha bıçaklayarak kaçtı.

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1 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

O anlar kameralara anbean yansırken, görüntülerde göğsünden bıçaklanan çocuğun, yanındaki arkadaşına babamı ara diyerek yere yığıldığı görüldü. Daha sonra olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemeler sonrası yaşanan saldırıda 14 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği 5 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

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