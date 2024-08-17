Polisten kaçtı, o anları kayda aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Polisten kaçtı, o anları kayda aldı

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü o anları kayda aldı.

Polisten kaçtı, o anları kayda aldı

Üsküdar'da bir motosiklet sürücüsü polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Sürücü, kaçışını motosikletiyle kaldırıma çıkarak sürdürdü. Onlarca kural ihlali yapan motosikletli o anları kask kamerasıyla kayda aldı.

Geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da meydana gelen olayda motosikletiyle cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Ekiplerden kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü, kaldırıma çıkarak yayaların üzerine sürerek uzaklaşmaya çalıştı.

Uzun süren kovalamaca sonrası izini kaybettiren sürücü, motosikletinin arıza vermesiyle ara sokağa girdi. Sürücü, polis ekiplerinden kaçış anı ve ihlal ettiği onlarca kuralı kask kamerası ile kayda aldı.

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