Yozgat'ta duvarlarında orijinal resim ve el yazmaları bulunan tarihi cami ibadete açıldı

ANKA'da yer alan habere göre, Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy’de 249 yıllık Tokmak Hasan Paşa Camii, aslına uygun olarak restore edilerek ibadete açıldı, ilk Cuma namazı kılındı. Restorasyon çalışmaları sırasında duvardaki orijinal resim ve el yazmalarının üzeri boyanarak yenilerinin yapıldığı tespit edildi, ortaya çıkarılan orijinal resimler de Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun verdiği karar doğrultusunda aslına uygun onarıldı.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy köyünde ahşap işlemeleri, nakışları, yoğun tavan süslemeleri ile dikkat çeken Tokmak Hasan Paşa Camii, 1773 yılında Çerkez Mehmet Bey tarafından inşa ettirildi. Caminin onarımının 1895 yılında Tokmak Hasan Paşa tarafından yaptırıldığı, bu nedenle de isminin de camiye verildiği kaydedildi. 249 yıldır ayakta kalan ve 2005 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla koruma altına alınan cami, çökme tehlikesi nedeniyle 4 yıl önce ibadete kapatılmıştı. Geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmalarıyla caminin genel yapısı aslına uygun şekilde sağlamlaştırıldı, ahşap süslemeleri, duvarlarındaki resim ve el yazmaları da yenilendi. Restorasyon çalışmaları sırasında duvarlardaki kökboyasıyla yapılan bazı resim ve el yazmalarının zaman içerisinde köylüler tarafından yağlı boya veya badanayla kapatılarak üstüne yeni resimler yapıldığı belirlendi. Üzerine atılan boya nedeniyle görünmeyen resim ve el yazmaları, restorasyon çalışmalarıyla ortaya çıkarılıp, yenilendi.





İLK CUMA NAMAZI KILINDI

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restore çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi Tokmak Hasan Paşa Cami ibadete açıldı, ardından da ilk Cuma namazı kılındı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Paşaköy’e son bir ay içerisinde 3-4 kez geldiğini, caminin yapılış aşamasında ve başlangıcında takipçisi olduklarını söyledi. "Bu camiye çok özel bir şey" diyen Vali Polat, "Her camimiz özel ama bu camimizin mimarisi, camimizin gönüllere dokunuşu, girişinden itibaren insanı etkileyen bir havası olduğunu gördük. Sağ olsun bölge müdürümüz hemşehrim Cemal Bey buraya geldiğinde bu camiye bir şeyler yapmamız gerektiğini, restorasyon çalışması yapılması gerektiğini söylediğimizde öne aldılar. Ankara'da sayın vekilimiz takip etti, destek oldular. Ödeneği çıktı, bir yıl sonra inşallah biraz sonra cuma namazımızı kılarak açılışını yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"BU TÜR YERLER HER 100 YILDA BİR ELDEN GEÇER"

Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, bu tür tarihi yapıların her 100 yılda bir elden geçirildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Camimiz, Tokmak Hasan Paşa, kardeşi Mehmet Bey ile yaptığı daha sonra Yakup beyle devam eden yıllara sâri bu tür yerler her 100 yılda bir elden geçer ancak güzellik şu ki; deforme olmamış. Üst risale takva denilen Kuran'da. Takva üzerine bina edilmiş mescitler bugüne kadar korunmuş. Biz de orijinalini bozmadan, bazen teknik olarak anlayan arkadaşlar olabilir içinizde ve ona yakın tondan orijinali tamamlama yoluyla bugün camimizi hizmete ibadete açıyoruz."