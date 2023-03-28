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Yozgat’ta kadın cinayeti

Yozgat’ta 3 çocuk babası Mehmet T. (30), hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen, boşanma aşamasında olduğu Rabia T.’yi bıçakla öldürdü, kaynanasını da yaraladı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 16:23
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Yozgat’ta kadın cinayeti

Yozgat’ta kadın cinayeti
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Olay, Yozgat’ın Şeyh Osman Mahallesi’ndeki Fırat Çakıroğlu Caddesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mehmet T. ile eşi Rabia T., geçimsizlik nedeniyle ayrılmaya karar verdi. Boşanma davası devam ederken Rabia T., 3 çocuğu ile birlikte, Şeyh Osman Mahallesi’nde ikamet eden ailesinin yanına taşındı. Mehmet T., hakkında uzaklaştırma bulunmasına rağmen, bugün eşi ve çocuklarının bulunduğu eve geldi. Burada eşi ve kaynanası ile tartışan Mehmet T.’nin, karısını bıçakla öldürdüğü, kaynanası Güler G.’yi de yaraladığı ileri sürüldü.

Zanlı olay yerinden kaçarken mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Rabia T.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Güler G., ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Rabia T.'nin cenazesi ise otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Olay yerinden kaçan Mehmet T.’nin polis tarafından yakalandığı bildirildi. Olay esnasında çiftin 3 çocuğundan ikisinin okulda olduğu, en küçük çocuğun ise evde bulunduğu öğrenildi.

 

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