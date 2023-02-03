Yozgat’ta kar yağışı çiftçiyi umutlandırdı

Yozgat’ta bu yıl sonbahar ile kış aylarının da kurak geçmesi baraj ve göletlerdeki su seviyesinin büyük oranda düşmesine neden oldu. Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan çiftçiler, kar yağışıyla biraz olsun umutlandı. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, "Bizim alternatif ürünümüz ağırlıklı pancar. Su olmazsa da pancar olmaz" diye konuştu.

Yozgat’ta ocak ayının son gününde başlayıp, aralıklarla devam eden kar yağışı, susuz geçen sonbaharın ardından bölge çiftçisini umutlandırdı.

"KURAKLIĞIN SIKINTISI YAZIN YAŞANACAK"

Yozgat Valisi Ziya Polat, kış aylarında yaşanılan kuraklığın sıkıntılarının yaz döneminde daha fazla hissedileceğini söyledi. Vali Polat, "Bu sene maalesef kurak geçen bir mevsim yaşıyoruz, kurak mevsimin sıkıntılarını asıl yazın yaşıyoruz. Ürünlerdeki verim azalışı, susuzluk, en önemli kaynağımız suyun ne kadar kıymetli olduğunu tekrar anlamamıza vesile oluyor. İsraf yapmamız gerektiğini, tasarruf yapmamız gerektiğini, barajlar yapmamız gerektiğini, barajlardan sulama sistemlerini artık kapalı yapmamız gerektiğini bize tekrar hatırlatıyor" dedi.

"SU OLMAZSA DA PANCAR OLMAZ"

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, tarım sektörü için suyun önemine değinerek yağışların devam etmeyip, baraj ve göletlerden su verilememesi halinde çiftçiyi zor günler beklediğini bildirdi. "Gerek kar gerek yağmur çiftçinin can damarı" diyen Açıkgöz şunları söyledi:

"Şu anki kar bile bir ümit veriyor. Niye ümit veriyor; şu an 2022 yılı sonu itibariyle ekinleri ektik, ekinlerin şu anda gerçekten köklenmesi çok güzel. Son yağmurla birlikte ekinler çıktı ama ister istemez bu tabanda nem olabilmesi için gerek yağmurun gerekse karın olması lazım. İki gündür kar yağıyor, bu hafta içerisinde de yağmur kar gözüküyor. İnşallah ufak tefekte olsa faydası olacak. DSİ kanalıyla geçen bir yazı geldi, göletlerden su verilemeyebilir, ona göre ürün ekilsin biçilsin düşüncesiyle. Bizim alternatif ürünümüz ağırlıklı pancar. Su olmazsa da pancar olmaz. Gerek Gelingülü gerekse Cemil Çiçek barajı, Musabeyli’deki baraj su verilmediği an özellikle merkez köylerinde büyük sıkıntı başlayacak. Yüzde 50 sulu tarımda zarar vermiş olacak, bu da ufak bir rakam değil. İlimizin yaklaşık yüzde 11 sulu arazisi, merkeze de biz gerek Gelingülü gerek Cemil Çiçek barajından ağırlıklı su alıyoruz. Buralardan su verilmezse sıkıntı olur. Şu karla birlikte eğer göletlerde gerçekten su verimli hale gelirse vatandaş ekimini yapar."

"28 ŞUBAT’A KADAR ÜRÜN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLECEK"

"Alternatif ürün ekecekler, gerek internetten e-devletten gerekse tarım ile bizzat müracaat ederek ürün değiştirebilirler. Bu buğdayda olmaz tabii ki, buğday ekildi. Nohut, mercimek, çekirdek, ay çekirdeği yağlık veya çitlek veya pancar. Bu ürünlerde çiftçimiz bunu yapması lazım. 1 Şubat, 28 Şubat arasını takip etmek kaydıyla bunu yapması lazım, mağduriyetlerin giderilmesi lazım. Nohut ektiyse devletin teşvikinden yararlanması için zorunlu 1 Şubat 28 Şubat arasında bunu bildirmesi lazım. Durum bu ama inşallah şu kar hava raporuna göre yarın, pazar günü ve hafta içerisinde Çarşamba, perşembe günü gözüküyor. İnşallah böyle 3-5 kez daha yağarsa nispeten sıkıntımızı atacağımızı düşünüyoruz."

"ŞU ANDA YAĞIŞLAR YİNE YETERLİ DEĞİL"

Sorgun ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık ise şunları söyledi:

"Şu anda yağışlar yine yeterli değil. Allah'a şükür Doğu'ya, Güneydoğu'ya öbür taraflara güzel kar yağdı. İnşallah bizim beklentimiz de o yönde. Bugünlerde inşallah yağışlı görünüyor havalar. İyi bir yağış bizde bekliyoruz. Allah çiftçilerimize bereketli bir yıl nasip eylesin. Yağışı bol bir yıl nasip eylesin, inşallah temennimiz odur.”

"KAR YAĞDI, GEÇ GELEN BİR KAR OLDU’"

Başıbüyüklü Köyü Muhtarı Memduh Özçelik de şöyle konuştu:

"Kar yağdı, geç gelen bir kar oldu. Yine de binlerce şükür. Geçen yıl kışımız çok güzeldi. Bu sene sonbahar kurak geçti. Kışın ortalarında olmasına nazaran şu anda yağdı ama yetersiz, yine de buna şükür. Ekinlerin bir kısmı örtülü bir kısmı açıkta. Bu da biraz bitkisel ürüne zararı olur. Geçen sene çok güzeldi. Geçen yıl kar örtülü güzel bir kış yaşamıştık ama bu sene kışımız biraz zayıf, yine de buna şükür diyelim. Geç geldi, biraz az oldu, inşallah yağar ileriki zamanlarımızda.”