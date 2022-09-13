O ilimizde kene paniği. Ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

İHA’nın haberine göre; Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki N.A., ateş, bulantı, kusma ve halsizlik şikayetleri ile ilçe hastanesine başvurduğu bildirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi ve
Araştırma Uygulama Hastanesine sevk edildiği vurgulandı.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören N.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu yıl keneden ölenlerin sayısı ise 6’ya yükseldiği bildirildi.
N.A.’nın Akdağmadeni ilçesinde toprağa verildiği bilgisine ulaşıldı.
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