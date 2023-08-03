Yozgat’ta toplu taşıma ve taksiye zam

Yozgat Belediyesi, Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nda şehir içi toplu taşıma araçları ile taksi ücretlerine zam yapılmasını oy çokluğuyla kabul etti.

KAYNAK: İHA
Yozgat’ta toplu taşıma ve taksiye zam

İHA'nın haberine göre; toplantı, Belediye Başkanı Celal Köse başkanlığında meclis salonunda yapıldı. Toplantıda şehir içi toplu taşıma ile taksi ücretlerine zam yapılması gündeme geldi.

Toplu taşıma ücretleri yüzde 50 arttı

Toplantıda, şehir içi toplu taşıma araçlarının ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılması kararı alındı. Buna göre, öğrenci kartlı biniş 6 lira 50 kuruştan 10 liraya, halk kartlı biniş 7 lira 50 kuruştan 12 liraya, kartsız biniş ise 9 liradan 15 liraya çıktı.

Taksi ücretleri de yükseldi

Toplantıda, taksi ücretlerine de zam yapılması kararı çıktı. Buna göre, taksi açılış ücreti 20 liradan 30 liraya, kilometre ücreti 15 liradan 20 liraya yükseltildi. Ayrıca, taksi bekleme ücreti 90 liradan 120 liraya, indi bindi ücreti ise 50 lira olarak belirlendi.

Zam kararı tepki çekti

Belediyenin zam kararı, Yozgatlı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar, zamların kendilerini zor durumda bıraktığını ve makul olmadığını söylediler. Bazı vatandaşlar ise zamların geri çekilmesini istediler.

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