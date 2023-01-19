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Yozgat'ta yakalanan 7 IŞİD şüphelisi tutuklandı

Yozgat'ta terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün infaz sorumlusunun da bulunduğu 7 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 16:56
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Yozgat'ta yakalanan 7 IŞİD şüphelisi tutuklandı

Yozgat'ta yakalanan 7 IŞİD şüphelisi tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri ve kentte ikamet ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik 16 Ocak'ta düzenlediği operasyonda aralarında örgütün infaz sorumlusunun da bulunduğu 7 zanlıyı gözaltına almıştı. (AA)

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