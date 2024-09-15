Yozgat'taki Kırgız Türklerinden feztival

Afganistan’ın Pamir Yaylası’ndan 40 yıl önce göç ederek Van’ın Erciş ilçesine, ardından Yozgat’ın Yenifakılı ilçesine yerleşen Kırgız Türkleri, geleneklerini ve kültürlerini tanıtmak amacıyla ilk kez düzenlenen ‘Kırgız Türkleri Festivali’ ile renkli bir etkinlik gerçekleştirdi.

Festival, Kırgız Türklerinin zengin kültürünü tanıtmak ve geleneklerini yaşatmak amacıyla Yenifakılı ilçesinde düzenlendi. Etkinlikte, terzilik, at eyeri, mesh ayakkabı ve halı dokuma gibi geleneksel el sanatları sergilendi. Katılımcılar, Kırgız kültürünün çeşitli unsurlarını görme fırsatı buldu. Festivalin açılışına Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ın yanı sıra il protokolü ve diğer misafirler katıldı. Festival alanı, Kırgız bayrakları ve atlarla süslendi.

“KÜLTÜREL BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ”

Yenifakılı Kırgızlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Gencekul Timur, açılış konuşmasında etkinliğin amacını vurgulayarak, “Bu özel etkinlik, Kırgız Türklerinin zengin kültürünü ve geleneklerini daha geniş bir kitleye tanıtmak, kültürel bağlarımızı güçlendirmek ve sosyal dayanışmamızı artırmak amacıyla düzenlenmiştir. Katılımcılar, Kırgız kültürünün önemli unsurlarıyla tanışacak ve çeşitli etkinlikler yaşama fırsatı bulacaklar” dedi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, konuşmasında, “Yüzyılımızın başında büyük Atatürk'ün ‘Türk birliğine inanıyorum. Bir gün gerçek olacaktır,’ sözlerinden hareketle, bugünlerde Cumhurbaşkanımızın ve devlet büyüklerimizin önderliğinde Anadolu’dan gönül coğrafyamıza dualarla, birlikteliğimizle yol yürümeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Festivalde, Kırgız Türklerinin geleneksel dansları ve çalgıları tanıtıldı. Ayrıca, geleneksel ok atışı ve aşık oyunu gösterileri gerçekleştirildi. Vali Özkan ve diğer protokol üyeleri de aşık oyunu gösterisine katılarak, Kırgız kültürünün eğlenceli yönlerini deneyimlediler.

Etkinlik, Kırgız Türklerinin kültürel mirasını yaşatmak ve tanıtmak adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Festival, katılımcılara hem kültürel hem de sosyal bir deneyim sundu.