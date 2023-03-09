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YSK deprem bölgesindeki incelemelerini tamamladı   

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki incelemelerini tamamladı.   

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 22:07
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YSK deprem bölgesindeki incelemelerini tamamladı   

YSK deprem bölgesindeki incelemelerini tamamladı   
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YSK heyet, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 şehirdeki incelemelerini bitirmesinin ardından bir açıklama yayınladı.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve milletimizi derinden yaralayan büyük deprem felaketinin ardından Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 11 ili kapsayan deprem bölgesinde inceleme yapmak üzere görevlendirilen heyetler çalışmalarını tamamlamıştır. Yapılan detaylı incelemelerde personelin sağlık durumu, kurum binaları, sandıkların konulduğu bina ve yapılar, seçim ve büro malzemeleri, ulaşım ve sistem teknik alt yapısı hakkında detaylı olarak tespitte bulunulmuştur. Ayrıca afet bölgesi ziyaret programı kapsamında, depremzede personellerimiz ile hayatını kaybeden personelimizin ailesi ziyaret edilmiştir” denildi. (İHA)         

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