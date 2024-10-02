YSK seçim hazırlığı için düğmeye bastı. Oy pusulası için kağıt ve zarf ihalesine çıkıldı

Bir yanda muhalefet partilerinin erken seçim söylemlerini dillendiriyor, diğer tarafta ise Yüksek Seçim Kurulu dikkat çeken bir ihaleye imza atıyor. O ihalede alınacak olanlar ise 4 bin ton oy pusulası için kağıdı ve 1 ton da zarf için kağıdı. Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın dikkat çeken bu ihalesi seçim hazırlığı mı yapılıyor sorusunu gündeme getirdi.

YSK'nın talep ettiği 2 kalem filigranlı oy pusulası ve zarf kağı alım ihalesini Devlet Malzeme Ofisi yayınladı.

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Devlet Malzeme Ofisi'nin İlana göre son teklif tarihi 21 Ekim 2024 olarak belirtildi. İlanda teklif bedelinin yüzde 3'ünden az olmamak üzerek ihaleye katılacak olanlar tarafından belirlenecek tutarın 30 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli gecici Teminatını yatırılması gerektiği belirtildi. İlanda alım Kamu İhale Yasası’nın 22. maddesine göre yapılacağı belirtildi. O maddeye göre ihale “doğrudan temin” yoluyla yapılacak.

Devlet Malzeme Ofisi’nin sitesinde yer alan duyuruda da alınacak malzemeler de açıklandı. Sitede yayınlanan bilgiye göre toplam 4 bin ton filigranlı oy pusulası kâğıdı alınacak Bunun yanında da bin ton filigranlı oy zarfı kâğıdı temin edileceği belirtildi. Alınacak toplam miktar 5 bin ton. Teslim süresi ise 8 ay.

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