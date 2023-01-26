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YSK seçiminde flaş sonuçlar. Orhan Uğuroğlu açıkladı

Yüksek Seçim Kurulunda seçimler tamamlandı. Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu durumu "Erdoğan şimdi fena yandı" sözleriyle açıkladı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 11:29
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YSK seçiminde flaş sonuçlar

YSK seçiminde flaş sonuçlar. Orhan Uğuroğlu açıkladı
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AA'da yer alan haberde, Yargıtay kontenjanından seçilen YSK üyeliğine seçilen Kurul Başkanı Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay'da seçimler yapıldı.

Danıştay'da geçen hafta 2 üyenin belirlenmesi için yapılan seçim sonucunda üyeler Ali Çopur ile İsmail Kalender YSK'nin yeni üyeleri olmuştu.

Yargıtay'da ise 3 üyenin belirlenmesi için yapılan seçimlerin önceki turlarında Yargıtay üyeleri Feyzi Eroğlu ile Talip Bakır YSK üyeliğine seçilmişti.

Buradaki seçimin 19'uncu turunda, 12. Hukuk Dairesi üyesi Serdar Mutta, 187 oy alarak Yargıtaydan YSK üyeliğine seçilen üçüncü isim oldu.

YSK'DE BAŞKANLIK SEÇİMİ YAPILACAK
YSK'nin yeni üyelerinin belirlenmesinin ardından 5 yeni üye, yemin ederek görevine başlayacak.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı için seçim yapılacak.

Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan YSK'nin yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek.

ORHAN UĞUROĞLU "ERDOĞAN ŞİMDİ YANDI" DİYEREK AÇIKLADI
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Uğuroğlu, "Danıştay'da Ali Çopur ile İsmail Kalender YSK üyesi seçilmişti. Yargıtay'da da YSK üyesi seçimi tamamlandı. Feyzi Eroğlu, Serdar Muta ve Talip Bakır seçildi. YSK Başkanı Muharrem Akkaya ile 4 üyenin görevi bitti. YSK yenilendi, Erdoğan şimdi fena yandı." dedi.

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