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Orhan Uğuroğlu'ndan yeni seçilen YSK üyelerine çarpıcı hatırlatma

Orhan Uğuroğlu, yeni seçilen 5 YSK üyesine, ettikleri yemini hatırlatarak "Gereğini bekliyoruz" dedi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 19:54
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Orhan Uğuroğlu yeni seçilen 5 YSK üyesine ettikleri yemini hatırlattı

Orhan Uğuroğlu'ndan yeni seçilen YSK üyelerine çarpıcı hatırlatma
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Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) yeni seçilen 5 üyenin yemin töreni yapıldı. Ardından YSK Başkanlığı'na da Ahmet Yener seçildi.

Yeniçağ Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu, sosyal medya hesabından çok çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Uğuroğlu, yemin eden 5 YSK üyesi için, "Gereğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Uğuroğlu yeni YSK üyelerinin ettiği yeminini şöyle paylaştı:

"Hiçbir tesir altında kalmaksızın hiç kimseden korkmadan seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirmesi için görevimi kanuna göre dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine and içerim"

KRİTİK SEÇİM ÖNCESİ YSK ÜYELERİ BELLİ OLDU

Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacağını ilan ettiği seçimler öncesi YSK'da 5 yeni üye seçildi.

YSK'nin yeni seçilen üyeleri Ali Çopur, İsmail Kalender, Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta için düzenlenen yemin töreninin ardından kurul başkanı ve başkanvekilliği için seçim yapıldı.

Yeni 5 üye ile görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt arasından gizli oylamayla yapılan seçim sonucunda Ahmet Yener, YSK başkanı oldu. YSK başkanvekilliğine ise Ekrem Özübek seçildi.

Görev süresi dolan Muharrem Akkaya, YSK başkanlığına seçilen Ahmet Yener'e görevi devrettikten sonra kurumdan uğurlandı.

Akkaya, YSK önünde bekleyen basın mensuplarına, görevini Yener'e devrettiğini söyledi ve başarı diledi. Akkaya'yı uğurlayan Yener de görev süresi dolan başkan ve başkanvekiline emekleri dolayısıyla teşekkür etti.

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Nesrin Kurnaz
26.01.2023 20:41
Mesela ysk, 26/01/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren kanunun halen gecerli olduğu gerekçesi ile(iptal edilmemiş ise), gereğini yapmalıdır.  
 
Habere Yorum
26.01.2023 20:29
Icimizde gecerli sayilan muhursuz zarflari ve tekrarlanan secimleri unutanlar var anlasilan.  
 
Nesrin Kurnaz
26.01.2023 20:25
Mesela muhalefette, muhalefet olmanın doğal sonucu ve gereği olarak rtenin tekrar adaylığına red oyu vermelidir bence.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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