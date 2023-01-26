26 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt. En güvenilir kurum YSK!

Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt. En güvenilir kurum YSK!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK'ya güvenmiyorum sözlerine yanıt veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'nin güven noktasında en güvenilir kurumlarının başında gelir" dedi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 17:51
Takip Et

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na YSK yanıtı

Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt. En güvenilir kurum YSK!
+
Aa
-

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘YSK güvenmiyorum’ sözlerine ilişkin olarak, Türk seçim sistemine göre, seçim kanununa göre hile hurda yapılmasının imkansız olduğunu savunarak “Seçimi YSK yapıyor. Dolayısıyla burada hile hurda her şey olabilir gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Türk seçim sisteminde seçimin esas yapanı siyasi partilerin temsilcileridir. Sandık görevlileridir” dedi.

Bozdağ şunları söyledi:

"YSK, EN GÜVENİLİR KURUMLARIN BAŞINDA GELİR”

Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'nin güven noktasında en güvenilir kurumlarının başında gelir. Türk Seçim Kanunu'na göre seçimlerde hile ve hurda yapılması imkansızdır. Kim bunu söylüyorsa, şimdiden seçim yenilgisine bahane uydurmak için alt yapı oluşturuyordur. Seçimleri siyasi partiler yapar, YSK organize eder. Kılıçdaroğlu YSK’nın yapısının nasıl olduğundan da haberdar değil.

Başörtüsü ile ilgili İYİ Parti ve CHP’nin önerisine de değinen Bozdağ, "Onların önerisi çok farklı bir öneri. Dünyanın hiçbir anayasasında sınırsız bir kıyafet hürriyeti yoktur. Böyle bir hürriyet din ve vicdan hürriyetiyle irtibatlı olarak düzenlenemez. Muhalefet ‘ret’ bahanesi için önerge getirdi. Samimilerse, TBMM Genel Kurul'da desteklesinler" diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Türküm
26.01.2023 19:14
Devletin bütün kurumları akp nin emrindedir mayıs seçimlerine kadar ondan sonra bağımsız gerçek korkusuz Türk adaletine hesap verme zamanıdır kaçamayacaklar  
 
Vallahi artık ben hiç bir adalet kurumuna guvenmiyorum
26.01.2023 19:14
Adalet yerlerde siyasallaştı  
 
Güven
26.01.2023 19:05
Referandumda mühürsüz 1 milyon civarı oy pusulasını geçerli satan kuruma neden güvenmesin?  
 
TÜM YORUMLAR (27)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
1
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
2
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
3
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
4
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
5
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
6
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
7
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Samsun’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Samsun’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Samsun’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Rusya: AB'nin Ermenistan'da sivil misyon kurması jeopolitik gerginlik getirebilir
﻿Rusya: AB'nin Ermenistan'da sivil misyon kurması jeopolitik gerginlik getirebilir
﻿Rusya: AB'nin Ermenistan'da sivil misyon kurması jeopolitik gerginlik getirebilir
﻿ABD ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdü
﻿ABD ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdü
﻿ABD ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.