Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt. En güvenilir kurum YSK!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘YSK güvenmiyorum’ sözlerine ilişkin olarak, Türk seçim sistemine göre, seçim kanununa göre hile hurda yapılmasının imkansız olduğunu savunarak “Seçimi YSK yapıyor. Dolayısıyla burada hile hurda her şey olabilir gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Türk seçim sisteminde seçimin esas yapanı siyasi partilerin temsilcileridir. Sandık görevlileridir” dedi.

Bozdağ şunları söyledi:

"YSK, EN GÜVENİLİR KURUMLARIN BAŞINDA GELİR”

Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'nin güven noktasında en güvenilir kurumlarının başında gelir. Türk Seçim Kanunu'na göre seçimlerde hile ve hurda yapılması imkansızdır. Kim bunu söylüyorsa, şimdiden seçim yenilgisine bahane uydurmak için alt yapı oluşturuyordur. Seçimleri siyasi partiler yapar, YSK organize eder. Kılıçdaroğlu YSK’nın yapısının nasıl olduğundan da haberdar değil.

Başörtüsü ile ilgili İYİ Parti ve CHP’nin önerisine de değinen Bozdağ, "Onların önerisi çok farklı bir öneri. Dünyanın hiçbir anayasasında sınırsız bir kıyafet hürriyeti yoktur. Böyle bir hürriyet din ve vicdan hürriyetiyle irtibatlı olarak düzenlenemez. Muhalefet ‘ret’ bahanesi için önerge getirdi. Samimilerse, TBMM Genel Kurul'da desteklesinler" diye konuştu.