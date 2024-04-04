YSK'dan CHP ve MHP'ye itiraz reddi

Kaynak: DHA
YSK'dan CHP ve MHP'ye itiraz reddi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Isparta'nın Aksu ilçesinde seçimlerin yenilenmesi ve MHP'nin Çorum'un Uğurludağ ilçesinde oyların yeniden sayılması taleplerini reddetti.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazlar YSK tarafından değerlendirilmeye devam ediyor.

MHP Uğurludağ İlçe Başkanlığı, 7 bin 67 seçmenin oy kullandığı 35 sandıkta oyların tekrar sayılması için itirazda bulundu. YSK, MHP'nin bu talebini reddetti. Çorum'un Uğurludağ ilçesinde AK Parti'li Remzi İpek, seçimi 13 oy farkla MHP'li Zeki İpek'in önünde kazanmıştı.

CHP tarafından da Isparta'nın Aksu ilçesinde seçimin tekrarlanması için yapılan itiraz YSK tarafından reddedildi. İlçede mevcut belediye başkanı AK Parti'li Veli Kahraman ile CHP'li Mehmet Çetin arasında geçen seçimin galibi 1 oy farkla belirlendi. Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi kazanan Veli Kahraman oldu.

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