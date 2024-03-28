YSK'dan son dakika kararı. Seçimlerin tekrarı 2 Haziran'da

Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin bazı bölgelerde iptal edilmesi halinde yeni seçimlerin 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılmasına karar verdi.

YSK’nin Resmi Gazete’de yayımladığı kararda, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetler Seçimi Hakkında Kanun gereği, bir seçim çevresindeki seçimin, seçim işlemleri nedeniyle iptaline karar verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılacağı, yapılacak seçimin de 2024 yılının haziran ayının ilk pazar günü olması gerektiği açıklandı.

Bu sebeple 31 Mart 2024 günü herhangi bir nedenle yapılamamış belediye seçimleri, muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana oluşan mahalli idare birimlerinden olan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılmasının gerektiği belirtildi.

2019’DA İSTANBUL’DA İPTAL EDİLMİŞTİ

Söz konusu kural 2019 yerel seçimlerinde uygulandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimi kazanmasından sonra AKP sonuçlara itiraz etmiş ve seçimin yenilenmesini talep etmişti. YSK da AKP’nin isteği doğrultusunda tek zarfa giren 4 oy pusulasından sadece 1’i iptal etmişti. İptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran 2019 tarihinde yeniden yapılmış ve İmamoğlu seçimden 806 bin oy farkla ikinci kez galip ayrılmıştı.