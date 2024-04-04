YSK'dan yayın yasağını delen kanallara suç duyurusu

Mahalli seçimlerde oy verme işlemi tamamlandıktan sonra YSK Başkanı Ahmet Yener, seçimlere ilişkin yayın yasağının saat 21.00'de biteceğini açıklamıştı. Yasağın daha erken kaldırılması da kurul üyelerince görüşülmüştü.

Ancak bazı yayın kuruluşları, YSK'nın yasağını delerek seçim sonuçlarına ilişkin yayın yapmaya başladı. Bunun üzerine YSK, saat 19.15'te tekrar açıklama yaparak yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu. YSK Başkanı Yener, yayın yasağını delen kanallar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını da belirtmişti.

YSK, bugün söz verdiği gibi seçim yasaklarını delen yayın kuruluşları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.