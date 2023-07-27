Yük asansörü ile duvar arasına sıkışan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

DHA'nın haberine göre; Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü tespit etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Asansör ile duvar arasına sıkıştı

Olay, akşam saatlerinde Önder Mahallesi’nde bulunan bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Suriye uyruklu A.A., atölyede malzeme taşımak için yük asansörünü kullandığı sırada, asansör hareket etti. Çocuğun başı, asansör ile duvar arasına sıkıştı.

İtfaiye ekipleri cansız bedeni çıkardı

Durumu fark eden diğer çalışanlar, hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından çocuğun cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Soruşturma başlatıldı

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çocuğun neden ve nasıl atölyede çalıştığı, iş güvenliği önlemlerinin alınıp alınmadığı ve sorumluların kim olduğu araştırılıyor.