Yüksek Askeri Şura toplantısı bitti. Kararlar bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi.

KAYNAK: AA
Yüksek Askeri Şura toplantısı bitti. Kararlar bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Yüksek Askeri Şura toplantısı 3 saat sürdü.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.

YAŞ toplantısında alınan kararların açıklanması bekleniyor.

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