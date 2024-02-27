Yüksek maaş almanın formülü ortaya çıktı. İyi bir maaş almak istiyorsanız bunu yapmayın

Kuzey Amerika'daki profesyoneller için bir kariyer sitesi olan Ladders tarafından hazırlanan bir rapora göre, yüksek ücretliler için uzaktan çalışma fırsatları 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana düştü. Yıllık en az 200 bin ücret ödenen işler için bu tür listelemeler, 2022'nin sonunda 10'da 3 iken Aralık ayında yaklaşık 10'da 1'e geriledi.

HİBRİT İŞ İLANLARI DA AZALDI

Gazete Oksijen’in Bloomberg’den derlediği habere göre, hibrit iş ilanları da önemli ölçüde düşerek 2023'ün başında yüzde 16'dan yaklaşık yüzde 3'e geriledi. Bu eğilim hem teknoloji hem de teknoloji dışı sektörlerde parallelik gösterdi.

Yüksek maaşlı işler arayan ve 7 milyondan fazla üyesi bulunan Ladders'ın analizini yöneten pazarlama direktörü John Mullinix, "Araştırma, başvuru sahiplerinin giderek daha fazla ofiste yüksek maaş ile evde daha düşük maaş arasında seçim yapmak zorunda kaldıklarını gösterdi" dedi.

Indeed Hiring Lab tarafından yapılan ayrı bir analiz, uzaktan çalışmaya uygun rollerin yüksek olduğu sektörlerdeki ilanların azaldığını, yüz yüze işlere olan talebin ise koronavirüs pandemisi öncesindeki dönemden daha yüksek seviyelerde kaldığını ortaya koydu.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE MAAŞLAR DOLGUN

Ladders ayrıca, 200 bin dolar ücretli işler için rekabetin en şiddetli olduğu alanların pazarlama, medya ve tasarım alanları olduğunu tespit etti. Bu arada, en az rekabetin yaşandığı yüksek maaşlı işler, ihtiyaç duyulan beceriler ve nitelikli aday eksikliği göz önüne alındığında sağlık hizmetleri sektöründeydi.

Mullinix, "Amerika'nın yaşlanan nüfusu ve tıp uzmanlarına artan ihtiyacı göz önüne alındığında, sağlık hizmetlerinin önümüzdeki on yıllar boyunca en yüksek gelir getiren işlerden biri olmaya devam etmesini bekliyorum" dedi.