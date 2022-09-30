Bu yiyecekleri ağzınıza sürmeyin. Bu alışkanlıkları kazanın. Yüksek tansiyonu olanlar dikkat.

Yüksek tansiyon, dünya çapında oldukça yaygın bir sağlık sorunu olduğu bilinirken genellikle sorunun sadece ileri yaştaki insanları ilgilendirdiği düşünüldüğü bildirildi. Ancak hastalığın yayılmasının yaşla birlikte arttığı doğru olsa da, gençlerde de hipertansiyon yaygın olarak görüldüğü vurgulandı.

Dünya çapında oldukça yaygın olan ve gençler arasında da bir salgın gibi yayılan yüksek tansiyon, sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarıyla büyük oranda tedavi edilebileceği bildirildi.

Yüksek tansiyon tedavi yöntemlerinin temelinde yaşam tarzı ve diyet değişikliklerin olduğu biliniyor. Bu nedenle hem önleme hem de tedavi açısından tansiyon değerleri üzerinde olumlu etki yapabilen yaşam tarzı ve diyet değişikliklerine uymanın gerekliliği vurgulandı.

YÜKSEK TANSİYONDA UZAK DURMANIZ GEREKEN 10 YİYECEK…

-Meyan kökü

-Tuz

-Alkol

-Hazır et suyu

-İşlenmiş etler

-Kahve

-Tuzlu peynirler

-Soya sosu

-Füme somon

-Pizza

İŞTE TANSİYON DEĞERLERİNİ DENGELEMEK İÇİN 4 ALIŞKANLIK…

- Hareket edin

-Doğru beslenin

-İdeal kiloda olun

-Alkol ve sigara kullanımını bırakın