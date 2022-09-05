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Uzmanı uyardı. Hipertansiyon diyabet böbrek yetmezliğini tetikliyor

Dr. Rana Ömürova, diyabet ve hipertansiyonun kronik böbrek yetmezliğinin en önemli sebepleri olarak öne çıktığını söyledi. Ömürova, “Tuz tüketimi arttıkça hipertansiyon riski de artıyor. Sonuç olarak aşırı tuz tüketimi böbreklere de zarar veriyor. Tuz kısıtlaması, düzenli egzersiz ve kilo verme gibi yaşam tarzı değişiklikleri kronik böbrek yetmezliğini önlemede etkilidir” dedi.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 09:38
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 09:54
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Uzmanı tuz konusunda uyardı. Hipertansiyon diyabet böbrek yetmezliğini tetikliyor

Uzmanı uyardı. Hipertansiyon diyabet böbrek yetmezliğini tetikliyor
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İHA’nın haberine göre; Nefroloji Anabilim Dalı Pratisyen Hekimi Dr. Rana Ömürova, özellikle kronik böbrek yetmezliğinden korunmanın ve tedavisinin önemine değinerek böbrek yetmezliğinin tüm organları etkileyebilen ciddi sonuçları olabileceğine dikkat çekti.

Böbrek yetmezliği akut ve kronik olarak seyredebiliyor. Akut böbrek yetmezliği haftalar, günler gibi kısa süreli aniden gelişen bozukluklar iken, 3 aydan daha uzun süreli böbrek çalışma bozuklukları kronik olarak kabul ediliyor. Akut böbrek yetmezliği çoğunlukla düzenlenebilirken, kronik yetmezlik ilerleyici ve kalıcı olabiliyor.

TUZ TÜKETİMİNİ AZALTMAYA YARDIMCI İPUÇLARI

Aşırı tuz tüketiminin tansiyonu yükselttiğine, damarlardaki basıncı arttırarak böbreklere zarar verdiğine değinen Dr. Rana Ömürova, tuz tüketimini azaltıcı ipuçları ile ilgili, “Yemek pişirirken kullandığınız tuz miktarını yavaş yavaş azaltın, ağız tadınız zamanla az tuza alışacaktır. Yemeklerinizi lezzetlendirmek için tuz yerine, çeşitli baharatlar, dereotu, maydanoz, limon ve sarımsak gibi besinler kullanın. Çocuklarınızda yemeklerine tuz ekleme alışkanlığı gelişmemesi için sofranızdan tuzu ve tuzlu sosları kaldırın. Satın almadan önce hazır besinlerin üzerindeki etiketi mutlaka okuyun. Daha az tuz içerenleri tercih edin. Turşu, konserve, salamura yaprak, zeytin ve peynir gibi besinleri tüketmeden önce mutlaka yıkayın ya da suda bekletin. Daha fazla taze sebze ve meyve tüketin” dedi.

HİPERTANSİYON VE DİYABET BÖBREK YETMEZLİĞİ NEDENİ

Kronik böbrek yetmezliğine yol açan nedenlerin başında diyabet ve hipertansiyon geliyor. Yani kronik böbrek yetmezliklerinin yüzde 60'ı bu iki sağlık sorunundan kaynaklanıyor. Bu hastalıklar ise aşırı tuz kullanımı ile yakından ilgili. Dr. Rana Ömürova, diğer böbrek yetmezliği nedenlerini nefrit denen böbrek iltihapları, idrar yolu enfeksiyonları, taş hastalıkları, genetik hastalıklar ve yine böbreğin kistik hastalıkları olarak sıraladı.

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