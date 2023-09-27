Yüksekova polisinin sanal dolandırıcılığa karşı uyarıları devam ediyor

Hakkari’nin Yüksekova polisi; iş yerlerini, sokakları ve park gibi alanları gezerek son dönemlerde sanal ortamda dolandırıcılığın yaygınlaşması üzerine vatandaşlara broşür dağıtıp konu hakkında uyarılarına devam ediyor.

Yüksekova polisinin sanal dolandırıcılığa karşı uyarıları devam ediyor

Son dönemlerde sık sık sosyal medya platformları üzerinde yapılan dolandırıcılık nedeniyle Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin ekipleri harekete geçti. Bunun üzerine ekipler Cengiz Topel ve İpekyolu Caddeleri üzerinde bulunan iş yerlerini, sokaklar ve parkları gezerek yaşanan dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyarıp bilgilendiriyor.


Konuyla ilgili Yüksekova Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte internet dolandırıcılığı gibi yeni bir suç kavramının ortaya çıktığı belirtilerek, “Dolandırıcı şahıslar Facebook, Instagram, Twitter, Twitch gibi sosyal medyada açtıkları sahte hesaplar ile kendisini savcı, asker, polis olarak tanıtıp gönderdikleri IBAN ya da link adreslerine para yollamanızı isteyerek dolandırmaktadır. Sizleri telefon ile arayarak kendileri polis, asker veya savcı olarak tanıtıp, ‘adınız ya da banka hesabınız çeşitli örgütlere karıştı’ diyerek sizden para, altın isteyen şahıslara inanmayın.

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İnternet dolandırıcılığı genellikle Instagram, Twitter, Facebook, Twitch gibi sosyal medyalar üzerinden olduğu gibi bazı alışveriş siteleri üzerinden sahte hesaplar açılarak internet sitelerinde olmayan araç ve eşyaya dair sahte ilanlar verilerek dolandırmaya çalışmaktadırlar. Piyasa fiyatının çok çok altında bir fiyatla satışa sunulan özellikle akıllı telefon ve bazı elektronik eşyalarla ile ilgili bu reklamlar tamamen dolandırıcılık amacıyla yapılan reklamlardır.

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Bu tip sitelerden alışveriş yapmayın. Alacağınız ürünün piyasa değeriyle karşılaştırmasını yapın. Mağdur olduğunuz böylesi bir durum karşısında derhal şikâyet için en yakın emniyet birimine ya da cumhuriyet başsavcılığına müracaat ederek suç duyurusunda bulunalım" denildi.

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