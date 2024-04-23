Yüksekova'da 5 metreyi bulan karda yol açma çalışması

Kaynak: İHA
Yüksekova'da 5 metreyi bulan karda yol açma çalışması
Doski Vadisi’nde 5 metreyi bulan karda yol açma çalışması dikkat çekti.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, nisan ayına rağmen Doski Vadisi’nde 5 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi’ndeki Pınargözü bölgesinde karla mücadele çalışmasını yürütmeye devam ediyor.

Ekipler, yer yer 5 metreyi bulan kar kütlerine karşı zaman zaman zor anlar yaşamaktadır. Kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıldığı bildirildi.

Çalışmalarına gece gündüz devam eden ekipler, nisan ayında Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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