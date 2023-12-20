Üsküdar'da yol çalışması yapan Belediye ekipleri doğalgaz borusunu patlattı

Kaynak: DHA
Üsküdar'da yol çalışması yapan Belediye ekipleri doğalgaz borusunu patlattı
Üsküdar'da belediye ekipleri yol çalışması sırasında doğalgaz borusunu patlattı. Yaşanan patlama sonrası olay yerinde yangın çıktı. Çıkan yangında bir bana hasar gördü.

Üsküdar'ın Mehmet Akif Mahallesi Çamlıca Yolu Caddesi’nde meydana gelen olayda, Belediye ekipleri, iş makinesiyle yol çalışması yaptığı sırada bir doğalgaz borusunu patlattı. Patlama sonrası çevredeki binalarda oturan vatandaşlar paniğe kapıldı.

YANGIN BİR BİNAYA SIÇRADI

Patlama sonrası çıkan yangın, yan tarafta bulunan bir daireye sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek yoğun güvenlik önlemi aldı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Mahalle sakini Hakan Akpınarlı olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Burada yarım saat 1 saat önce belediye ekipleri çalışma yapmaya başladı. Ben kepçe kullanan görevliye sordum, 'görmedim' dedi. Bir anda binaları boşalttık." dedi.

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