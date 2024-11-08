Yüksekova’da şelale dondu buz sarkıtları görsel şölen oluşturdu

Yüksekova'nın 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı eteklerinde yer alan Orşe Vadisi'ndeki şelale, soğukların etkisiyle dondu. Buz sarkıtları görsel şölen oluşturdu. El değmemiş yapısıyla görenleri de adeta büyülüyor.

Doğasever Ahmet Güldal, her hafta olduğu gibi bu hafta da ilçenin muhteşem bölgesi olan Orşe Vadisi ve Kervan Gölü'nü ziyaret ettiklerini belirtti. Bölgeyi gezdiği sırada Orşe Şelalesi'nin görsel şölen sunduğunu ifade eden Güldal, bu doğa güzelliğini görmeyi herkese tavsiye ettiğini dile getirdi.

Dondurucu soğuklar nedeniyle buz sarkıtlarının yaklaşık 4 metreyi bulduğunu vurgulayan Güldal, "Orşe Vadisi'ndeki Orşe Şelalesi'ni ziyaret ettik. Şu an şelale kısmen donmuş ve buz sarkıtları arasında sular akıyor. Nereden bakarsan sarkıtlar 4 metreyi buluyor. Muazzam bir manzarası var. Doğasıyla adeta insanı büyülüyor. Biz de bu güzel görüntüleri bir bir kayıt altına aldık" dedi.