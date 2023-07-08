Yüksel Yıldırım'dan taraftara çağrı

Samunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yıldırım, taraftara kulübe sahip çıkmaları için çağrıda bulundu.

Yüksel Yıldırım'dan taraftara çağrı

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsunspor’un çocukluk aşkı olduğunu, şu ana kadar kulüp için 65 milyon euro harcadığını, bu sezon da 15 milyon euro harcayacağını söyledi.

İşte Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları;

-Ne yapıyorsam beni Yüksel Yıldırım yapan Samsun için yapıyorum. Gönül verdiğim Samsunspor için yapıyorum. Yarın ölüp gideceğim. Kulüp taraftarın. Sahip çıkın. Sahip çıkmazsan kulübün sahibi olarak ben ne dersem o olur. Git, kombine al. Git, forma al. Sen bunları alırsan beni dünyanın en mutlu insanı yaparsın. Almazsan üzülürüm ama dünyanın sonu değil. Yoluma devam ederim. Yeni nesil 11 yıl şampiyonluk görmemişti. 5 yılda futbolda TFF 2'nci Lig ve TFF 1'inci Lig, basketbolda TBL şampiyonluğu elde ettik. 6-15 yaş aralığındaki çocuklar Yüksel Yıldırım döneminde şampiyonluk görüyorlar. Bu devam etsin istiyorlarsa yanımda olsunlar. Müzik çalar ve siz tango yapmak istersiniz. Ama tek başınıza yapamazsınız size bir eş lazım. Müzik çalıyor. Başkan, takımı kurmuş, taraftar eş olsun. Dans edelim, tango yapalım. Günde iki paket sigara içen insanlardan 15 günde bir defa 125 TL verip bilet almalarını istiyorum. (DHA)

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