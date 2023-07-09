Samsun’da engelli kadın selde kayboldu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde selde kaybolan kadın için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Samsun’da engelli kadın selde kayboldu

(İHA) Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında bazı mahallelerde sel ve su baskınları yaşandı.

Gökçedere deresinin taşması sonucu Aşağı Musalla Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, Türkan Yılmaz (51) adlı bir kadın sele kapıldı.

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Fiziksel ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen kadının odun toplamak için dere kenarına indiği öğrenildi. Yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine jandarma ve AFAD ekiplerine intikal eden olayda, Türkan Yılmaz’ın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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Gece karanlığından ötürü sınırlı şekilde yürütülen çalışmalarda dere kenarında kazma kürekle arama yapıldı. Jandarma ekipleri termal drone kullanarak inceleme yaptı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komandolar da bölgeye intikal ederek çalışmalara katıldı.

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Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’da mahalleye gelerek kayıp kadının yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Yıldırım ve Doğan arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alarak, Yılmaz’ın bir an önce bulunması için gerekli tüm çalışmaların yürütüleceğini bildirdiler.

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Kaymakam Yıldırım, "Devletin bütün imkanları ile burada. Akşam karanlık çöktüğü için yapabileceklerimiz sınırlıdır. Sabah gün aydınlanınca burada çalışmalar başlayacak. İnşallah umuduz odur ki dereye düşmemiştir. Tabi burada yoğun bir yağış olmadı ama meydana gelen bir sel olayı var.

İnşallah canlı, cansız ortaya çıkacak, bulacağız. Burada Gökçeçakmak bölgesinde yoğun bir yağış oldu. Burada çok az bir yağış vardı ama yukarı bölgelerden gelen bir sel olayı var" diye konuştu.

"MEYDANDA BULAMAYINCA ŞÜPHELENDİK"

Kayıp kadının babası Cahit Yılmaz, " Saat 19. 30 gibi kayboluyor. Bu dere kenarına geldikten sonra su geliyor. Sel geliyor. Ondan sonra da daha da yok. Aradık aradık meydanda bulamayınca şüphelendik" şeklinde konuştu.

Kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor.

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