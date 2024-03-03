Yulaf ve ezmesi öyle rahatsızlıklara iyi geliyor ki; şaşırtıyor

Yulaf, dünyanın en besleyici tahıllarından biri olarak kabul edilir ve çeşitli vitaminler, mineraller, lifler ve antioksidanlar bakımından zengindir. Yapılan araştırmalar, yulafın sağlık üzerinde birçok olumlu etkisi olduğunu göstermiştir. Yulaf ve yulaf ezmesinin sağlık yararları arasında kilo yönetimine katkı, kan şekerini dengeleme ve kalp hastalıklarına karşı koruma gibi faydalar bulunmaktadır.

YULAFIN SAĞLIK YARARLARI

Yulaf, genellikle kahvaltıda yulaf ezmesi şeklinde tüketilen tam bir tahıldır. Beta-glukan gibi güçlü lifler içerir ve iyi bir karbonhidrat ve lif kaynağıdır. Aynı zamanda, dengeli esansiyel amino asitler ile yüksek kaliteli bir protein kaynağıdır.

Yulafın en belirgin faydalarından biri, yulafta bulunan ve avenantramidler olarak bilinen benzersiz antioksidan grubudur.

Araştırmalar, avenantramidlerin nitrik oksit üretimini artırarak kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bu gaz molekülü, kan damarlarının genişlemesine yardımcı olur ve böylece kan akışını iyileştirir.

TOKLUK HİSSİ SAĞLAR:

Yulafın bir diğer önemli faydası, çözünür lif beta-glukan içeriğinin yüksek olmasıdır. Bu, kolesterol ve kan şekeri seviyelerini düşürmeye, sağlıklı bağırsak bakterilerini desteklemeye ve tokluk hissini artırmaya yardımcı olur. Yapılan çalışmalar, yulafın beta-glukan içeriğinin hem toplam hem de LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürmede etkili olduğunu ortaya koymuştur.

İNSÜLİN DUYARLILIĞINI ARTIRIR

Yulaf, özellikle fazla kilolu veya tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Yulaf ve arpa içinde bulunan beta-glukan, insülin duyarlılığını iyileştirebilir.

Yulaf ezmesi, sadece lezzetli bir kahvaltı seçeneği olmakla kalmaz, aynı zamanda doyurucu bir besindir. Yulaf, daha az kalori almanıza ve böylece kilo vermenize yardımcı olabilir.

CİLT SAĞLIĞINA KATKISI

Yulafın cilt bakım ürünlerinde sıkça yer alması rastlantı değildir. Yulaf bazlı ürünler, egzama gibi cilt rahatsızlıklarının semptomlarını hafifletebilir.

ASTIM RİSKİNİ AZALTIR

Astım, çocuklarda sık görülen kronik hastalıklardan biridir. Erken yaşlardan itibaren yulaf tüketen çocuklar, astım gelişimine karşı daha dirençli olabilirler.

KABIZLIĞI ÖNLER

Kabızlık, her yaştan insanı etkileyebilen bir sorundur. Yulaf, düzensiz bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığı hafifletebilir. Araştırmalar, yulaf kepeğinin, özellikle yaşlı yetişkinlerde kabızlığı gidermeye yardımcı olduğunu ve gastrointestinal semptomları azaltarak ülseratif kolitli kişilere sindirim konusunda destek sağladığını göstermiştir.