Yumurta maskeleri cildi ölü hücrelerden arındırması nedeniyle popüler cilt maskelerinden. Hazır maske almak yerine evinizde kolaylıkla yumurta akı maskesi hazırlayabilirsiniz. Peki, yumurta akı maskesi nasıl yapılır? Yumurtanın cilde faydaları neler?
YUMURTA AKI MASKESİ NASIL YAPILIR?
Yumurta akı maskesi yapmak için önce 2 yumurtaya ihtiyaç vardır. 2 adet yumurtayı beyazı köpürüne kadar çırpın.
Çırptığınız yumurtanın üzerine yarım limon sıkın. Bunların üzerine de 1 yemek kaşığı sirke ekleyerek karışımı homojen kıvama getirin.
Yumurta akı maskesini 15 dakika kadar cildinizde bekletmeniz yeterlidir.
Su ile durulama yaptıktan sonra cildinize uygun nemlendirici kullanmanız önerilir.
YUMURTA AKININ CİLDE FAYDALARI NELER?
Yumurta akının cilde faydaları şu şekilde:
Yumurta akı cildimizi sıkılaştırır.
Yumurta akı cildi fazla yağdan arındırır.
Yumurta akı kırışıklar için fayda sağlar.
Yumurta akı cilt lekelerine ve sivilcelere karşı etkili.
Yumurta akı sağlıklı vbir cilt görünümü kazandırmaktadır.
Yumurta akı cildi temizler.