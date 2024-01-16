Yumurtada fiyat istikrarı için planlı üretim talebi

Kaynak: Haber Merkezi
Yumurtada fiyat istikrarı için planlı üretim talebi
Son dönemde koşarak yükselen yumurta fiyatları için gözler sektöre çevrildi. Yumurtada fiyat istikrarının sağlanabilmesi için planlı üretimin yapılmasını savunan sektör temsilcileri, artan fiyatlarla sektöre yeni adım atan yatırımcılarının arz talebin bozulmasına neden olduğunu belirtiyor.

4 Temsilciler, arz fazlasının ancak 2021 yılında olduğu gibi 120 milyon tavuğa ulaşmasıyla oluşacağını vurgulayan, şu an yaklaşık 105 milyon hayvanın olduğunu hatırlatıyor.

Hayvan varlığının 120 milyon olduğu dönemde arz fazlalığı sebebiyle zararına satış yapılması sonucu tavuklar kesime gönderilmişti.

Şu an ki piyasada üretici de bir kolisi 87 TL olan yumurtanın bir tanesi yaklaşık 4 liraya tüketiliyor.

Sektör temsilcileri, sadece hayvan varlığının çoğaltılmasıyla değil, çözümün “planı” üretimden geçtiğini belirtiyor.

Son zamanlarda fiyat arttıkça üretime giren ya da fiyatlar düştükçe tesis kapatan üreticiler üretimin her aşamasında yapılacak bir planlama ile sürdürülebilir fiyat istikrarının oluşacağını söylüyor.

KÖRFEZ PAZARI DARALDI, RUSYA’YA İHRACAT BAŞLADI

Körfez pazarının daralmasıyla beraber arta kalan yumurtlar Rusya’ya yönlendiriliyor.

Rusya’ya yapılan ihracat ile yumurta fiyatlarında artış beklemediklerini belirten sektör temsilcileri, Körfez bölgesinde oluşan fazlalığın Rusya’ya kaydırıldığını söyledi.

RAFTA FİYAT DÜŞÜŞÜ BEKLENİYOR

Yumurta fiyatlarının hafta içinde marketlerde 100 liranın altına düşmesini beklediklerini dile getiren temsilciler, şu an üreticide 30’lu yumurta kolisini fiyatının 87 lira civarında olduğunu belirterek okulların açılışıyla başlayan yükseliş sürecinin dengeye gelmeye başladığını vurguladı.

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