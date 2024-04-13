Yunan adasında levrek rakı ve patatese sadece 4 euro ödendi. Türkiye'de bu fiyata balık alamazsın

Yunan adalarına kapıda vize uygulaması başlamasıyla 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Türkiye'den turist akını yaşandı. Binlerce kişi tatil için Türkiye’den Yunan adalarına giderken, tatilcilerin restoranlarda ödedikleri fiyatlar ise gündem oldu.

Tatilini Yunan adalarında geçiren birçok Türk vatandaşı restoranlarda ödedikleri fiyatları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Türk vatandaşlar, yunan adalarındaki fiyatların Türkiye'deki tatil bölgelerine göre daha uygun olmasına isyan etti.

"4 EURO ÖDEDİM"

Bir sosyal medya kullanıcısı Samos adasında, levrek içki ve patatese sadece 4 euro ödedi. Sosyal medya hesabından bir fotoğrafla ödediği tutarı paylaşan kullanıcının fotoğrafına yorumlar yağdı.

Sosyal medya kullanıcısı, X hesabından, “Yunanistan Samos adasındayım, levrek rakı patates 4 euro ödedim. Gerçekten İstanbul’da kazıklanıyoruz. Salataya da para almadılar” ifadelerini kullandı.

Fotoğrafın altına binlerce yorum gelirken, sosyal medya kullanıcıları Türkiye’de bulunan tatil yerlerindeki fiyatlara isyan etti.