Milyonlarca araç için zorunlu oldu Bu kapsamdaki tüm araçlar TBB taktıracak

Kaynak: İHA
Milyonlarca araç için zorunlu oldu Bu kapsamdaki tüm araçlar TBB taktıracak
Gelir İdaresi Başkanlığı akaryakıt sektöründe usulsüz faturalar nedeni ile oluşan vergi kayıplarının önüne geçebilmek için düğmeye bastı.

Başkanlık kararı ile 'Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi UTTS 1 Ocak 2025'te zorunlu hale gelecek ve araç plakalarının sisteme elle girilmesinden kaynaklanan usulsüz fatura uygulaması engellenecek.

31 Aralık 2024 tarihine kadar kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan araçlara 31 Aralık 2024 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunluluğu getirildi.

albaraka.webp

Akaryakıt sektöründen yaşanan usulsüz fatura uygulamalarının ve vergi kayıplarını engellemek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hayata geçireceği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi UTTS'de geri sayım başladı. Akaryakıt istasyonlarında plaka bilgileri bu tarihten sonra elle girilemeyecek, UTTS, plakaların sisteme otomatik olarak aktarılmasını sağlayacak. UTTS sisteminin kurulum ve işletmesinden Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü sorumlu olacak.

benzin1.webp

Verilen bilgilere göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı 29 milyon aracın yaklaşık 8 milyonu kiralama, işletmeye kaydetme ya da işte kullanma yollarıyla akaryakıt harcamalarını gider gösteriyor ve vergi indirimi sağlayan vergi mükelleflerine hizmet ediyor.

5 Ekim 2023 tarihli UTTS Tebliği ile söz konusu taşıt gruplarına UTTS’ye dahil olma zorunlu hale getilildi. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde ise söz konusu taşıtların akaryakıt alımlarında UTTS kapsamında düzenlenmeyen akaryakıt satış belgeleri vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş kabul edilecek ve vergi beyanlarında gider olarak gösterilemeyecek.

TTB CİHAZLARININ 2024 YILI SONUNA KADAR TAKILMASI GEREKİYOR

UTTS Tebliği 5 Ekim 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girmişti. Tebliğ tarihi ile birlikte kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan araçlara 31 Aralık 2024 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunlu tutuldu. Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin ise 31 Aralık 2024 tarihine kadar akaryakıt istasyonlarında en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatlarına Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) cihazı taktırmaları zorunlu hale geldi.

USULSÜZ FATURA UYGULAMASINA SON

Araçların yakıt depo girişine takılacak olan ‘Taşıt Tanıma Birimi’ TTB yani elektronik etiket cihazında dijital olarak saklanan plaka bilgisi akaryakıt alımı sırasında yakıt pompa tabancasına takılı ‘Taşıt Tanıma Okuyucu’ cihaz tarafından otomatik olarak okunarak güvenlikli haberleşme yolu ile Yeni Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihaza yönlendirilecek. Böylece, akaryakıt giderlerinin beyanında kullanılan fiş ve faturalara plaka bilgileri otomatik olarak tutulmuş olacak. UTTS ile taşıt plakalarının sisteme elle işlenmesinden kaynaklanan usulsüz fatura uygulaması da sona erecek.

TAŞITTAN SÖKÜLDÜĞÜNDE KULLANILAMAZ HALE GELECEK

TTB’ler takıldığı araçtan söküldüğünde ise kullanılmayacak ve yenisinin taktırılması gerekecek. Ayrıca taşıtların sahiplik ve/veya plaka bilgisinin değişmesi durumunda da taşıtlara yeni TTB takılması gerekecek.

İlgili Haberler
Yunan adasında levrek rakı ve patatese sadece 4 euro ödendi. Türkiye'de bu fiyata balık alamazsın
Başkentte şaşkına çeviren görüntü! Polisten kaçtı iki duvar arasına sıkıştı
YSK'dan Kütahya kararı. MHP itiraz etmişti
Acun Ilıcalı haklı çıktı
Flaş... Flaş... İran İsrail gemisine baskın yaptı. Geminin sahibi Türkiye'ye çok tanıdık
Bahar günü yaz bastıracak. Meteoroloji'den kavurucu sıcak uyarısı
Son Haberler
Samsunspor golü buldu. Beşiktaş taraftarı tepkisiyle ders verdi Spor
Samsunspor golü buldu. Beşiktaş taraftarı tepkisiyle ders verdi
Eskişehir'de yabancı uyruklu gruplar arasında palalı kavga: 4 Yaralı Yerel Haberler
Eskişehir'de yabancı uyruklu gruplar arasında palalı kavga: 4 Yaralı
Bursa Dağyenice'deki orman yangını kontrol altına alındı Yerel Haberler
Bursa Dağyenice'deki orman yangını kontrol altına alındı
Milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Ballı gruba düştük Spor
Milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Ballı gruba düştük
AKP'den CHP'ye geçen belediyede nüfus 1 milyon borç 11 milyar. Yeni seçilen başkan devraldığı borçları panoya astı Gündem
AKP'den CHP'ye geçen belediyede nüfus 1 milyon borç 11 milyar. Yeni seçilen başkan devraldığı borçları panoya astı
Muğla Milas'ta 'kız meselesi' kavgası Yerel Haberler
Muğla Milas'ta 'kız meselesi' kavgası