Milyonlarca araç için zorunlu oldu Bu kapsamdaki tüm araçlar TBB taktıracak

Başkanlık kararı ile 'Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi UTTS 1 Ocak 2025'te zorunlu hale gelecek ve araç plakalarının sisteme elle girilmesinden kaynaklanan usulsüz fatura uygulaması engellenecek.

31 Aralık 2024 tarihine kadar kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan araçlara 31 Aralık 2024 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunluluğu getirildi.

Akaryakıt sektöründen yaşanan usulsüz fatura uygulamalarının ve vergi kayıplarını engellemek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hayata geçireceği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi UTTS'de geri sayım başladı. Akaryakıt istasyonlarında plaka bilgileri bu tarihten sonra elle girilemeyecek, UTTS, plakaların sisteme otomatik olarak aktarılmasını sağlayacak. UTTS sisteminin kurulum ve işletmesinden Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü sorumlu olacak.

Verilen bilgilere göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı 29 milyon aracın yaklaşık 8 milyonu kiralama, işletmeye kaydetme ya da işte kullanma yollarıyla akaryakıt harcamalarını gider gösteriyor ve vergi indirimi sağlayan vergi mükelleflerine hizmet ediyor.

5 Ekim 2023 tarihli UTTS Tebliği ile söz konusu taşıt gruplarına UTTS’ye dahil olma zorunlu hale getilildi. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde ise söz konusu taşıtların akaryakıt alımlarında UTTS kapsamında düzenlenmeyen akaryakıt satış belgeleri vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş kabul edilecek ve vergi beyanlarında gider olarak gösterilemeyecek.

TTB CİHAZLARININ 2024 YILI SONUNA KADAR TAKILMASI GEREKİYOR

UTTS Tebliği 5 Ekim 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girmişti. Tebliğ tarihi ile birlikte kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan araçlara 31 Aralık 2024 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunlu tutuldu. Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin ise 31 Aralık 2024 tarihine kadar akaryakıt istasyonlarında en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatlarına Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) cihazı taktırmaları zorunlu hale geldi.

USULSÜZ FATURA UYGULAMASINA SON

Araçların yakıt depo girişine takılacak olan ‘Taşıt Tanıma Birimi’ TTB yani elektronik etiket cihazında dijital olarak saklanan plaka bilgisi akaryakıt alımı sırasında yakıt pompa tabancasına takılı ‘Taşıt Tanıma Okuyucu’ cihaz tarafından otomatik olarak okunarak güvenlikli haberleşme yolu ile Yeni Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihaza yönlendirilecek. Böylece, akaryakıt giderlerinin beyanında kullanılan fiş ve faturalara plaka bilgileri otomatik olarak tutulmuş olacak. UTTS ile taşıt plakalarının sisteme elle işlenmesinden kaynaklanan usulsüz fatura uygulaması da sona erecek.

TAŞITTAN SÖKÜLDÜĞÜNDE KULLANILAMAZ HALE GELECEK

TTB’ler takıldığı araçtan söküldüğünde ise kullanılmayacak ve yenisinin taktırılması gerekecek. Ayrıca taşıtların sahiplik ve/veya plaka bilgisinin değişmesi durumunda da taşıtlara yeni TTB takılması gerekecek.