Yunan bakandan Türkiye'ye "zeytin dalı" açıklaması

GKRY Başkanı Hristodulidis'in tepki çeken silahlanma açıklaması ardından Yunan Savunma Bakanı Dendias'tan "Komşu Türkiye'ye zeytin dalı uzatmaya devam ediyoruz" açıklaması geldi.

Yunan bakandan Türkiye'ye "zeytin dalı" açıklaması

Yeni hükümet programına ilişkin mecliste düzenlenen görüşmelerde söz alan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin yeni dönemdeki savunma politikalarını değerlendirdi.

"ZEYTİN DALI UZATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis'in tepki çeken “Saldırgan eylemlerin sorunları çözeceğine inanmadıklarını ancak Kıbrıs’taki Türk davranışlarının da bir sonucu olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin caydırıcı gücünün güçlendirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını” açıklamasının ardından Dendias'tan barış açıklaması geldi.

Dendias, "Komşu Türkiye'ye ilişkin şunu söyleyeyim ki halklarımızın barış içinde birlikte var oluşu için zeytin dalı uzatmaya devam ediyoruz. Biz bunu arzuluyoruz, Türk halkının da bunu arzuladığına inanıyoruz ve özellikle (Türkiye'de yaşanan) deprem afetinin ardından açılan fırsat penceresiyle komşumuzla ilişkilerde iyileşme öngörüyoruz." diye konuştu.

"SİLAHLANMA PROGRAMLARINA DEVAM EDECEK"

Ülkesinin yeni dönemde de silahlanma programlarına hız vereceğini belirten Dendias, mali imkanları çerçevesinde Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu askeri malzeme ve araçların alınacağını kaydetti.

Dendias, Yunanistan'ın bu çerçevede 24 Rafale savaş uçağına ve 3+1 Belharra sınıfı firkateyne sahip olurken 83 F-16 ve 37 F-16 Block 50'nin modernizasyonunun yapılacağını ve 20 F-35 savaş uçağının temin edileceğini anlattı.

Yunanistan'ın 10 yıllık ekonomik kriz sürecinin silahlanma programlarında Türkiye'yi takip etmesini engellediğini belirten Dendias, silahlanmanın anlaşmazlıkların barışçıl çözümü için de gerekli olduğunu savundu.

Ülkesinin Avrupa savunma sanayisiyle işbirliği yapabileceğini ve Avrupa fonlarından yararlanabileceğini dile getiren Dendias, Avrupa'daki silahlı kuvvetler ve üniversitelerle inovasyon işbirliği çalışmalarının artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

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