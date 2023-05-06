Yunan Başbakanı F-35'leri alacakları tarihi açıkladı

AirportHaber'de yer alan habere göre, Patras’ta partisinin toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sipariş edilen F-35 savaş uçaklarının 2028 yılında teslim alınacağını açıkladı. Pentapostagma tarafından yapılan habere göre Miçotakis, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan’ın sesi Brüksel’den Amerikan Kongresi’ne kadar her yerde duyuluyor ve ülkemiz bir enerji üssüne, bir kahramana dönüşüyor. Ekipman programlarımız tamamlanacak. 2028’de ilk F-35 savaş uçağını alacağız. Bu uçaklar, dünyanın en modern uçağına hizmet etmek için 150 milyon eurodan fazla yatırımın yapılacağı Andravida’da konuşlanacak."

40 UÇAK TALEP ETMİŞLERDİ



Yunanistan merkezli SKAİ tarafından yapılan habere göre Yunanistan, 40 adet F-35 savaş uçağı tedariki için ABD’ye resmi talepte bulunmuştu.

Bu kapsamda Yunanistan Savunma Bakanlığı yetkililerinin süreci hızlandırmak için ABD’yi ziyaret edeceği aktarılmıştı. Yunanistan’ın F-35 savaş uçağı alacağına dair iddialar geçtiğimiz senelerde ortaya çıkmıştı.

İlk olarak Estia Gazetesi’ne dayandırılan habere göre Yunanistan’ın Amerika Birleşik Devletleri’nden 20 adet F-35 savaş uçağı alacağı iddia edilmişti.