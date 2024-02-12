Yunan çiftçilerden protesto. Türkiye sınırına kadar geldiler

Kaynak: İHA
Yunan çiftçilerden protesto. Türkiye sınırına kadar geldiler
Yunan çiftçiler, Pazarkule Sınır Kapısı yakınındaki Kastanies kasabasında protesto gösterisi düzenleyerek, Kastanies-Evros yolunu saman balyaları ile ulaşıma kapattı.

Avrupa’da daha önce Fransa, Almanya, Belçika ve Polonya’da devam eden çiftçi protestoları Yunanistan’a da sıçradı.

Ülkede çiftçi protestoları devam ederken, yaklaşık 4 haftadır protestolarını sürdüren çiftçiler, Larissa Nikaia’da gerçekleştirilen ulusal toplantının ardından tutumlarını daha da sertleştirdi.

Yaklaşık 140 çiftçi, traktörleri ile birlikte Pazarkule Sınır Kapısı yakınındaki Kastanies kasabasında sokağa indi. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen protesto sırasında çiftçiler, Kastanies-Evros yolunu saman balyaları ve traktörler ile ulaşıma kapattı. Yaklaşık 1 saat süren eylem sonrası yol tek taraflı olarak yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

Yunan çiftçiler, hükümetten vergisiz tarımsal yağ, elektrik için düşük tarife, erzak ve yem sübvansiyonu, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni ortak tarım politikasının uygulanmaması, ürünlerde yüzde 100 tazminat ve gelir kaybının telafisi, yasadışı ithalatı engelleme talebinde bulundu.

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