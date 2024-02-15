Çiftçiler kamu binalarına domates döktü. Burada olsaydı 'bayrak inmez ezan susmaz' denilerek bir de dayak atılırdı

Avrupa’da günlerdir çiftçiler isyan ediyor. Fransa ile İspanya arasındaki domates tartışması da büyüyor.

Eski Fransa Ekoloji bakanı Segolele Royal’ın hafta içinde katıldığı bir televizyon programında İspanya’da üretilen domatesler için ‘yenilmez’ ve ‘sahte organik’ ifadelerini kullanmıştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise İspanyol tarım ürünlerine getirilen eleştirilerin “temelsiz” olduğunu savunmuştu.

Bu kez İspanyol çiftçiler ayaklandı. İspanyol çiftçiler Fas'tan ithal edilen domateslerin İspanya'daki tarımı bitirdiği iddia etti.

Çiftçiler kamu binalarının önüne giderek domates döktü. Protestocu çiftçilere polis müdahale etmedi.

Sosyal medyada olay gündem oldu. “Türkiye’de olsaydı dayak atılırdı” yorumları yapıldı.

FRANSIZ ÇİFTÇİLER EYLEMDE

Fransa’daki çiftçiler günlerdir kendi ülkelerinde ve son olarak Brüksel'de eylem yapıyor. Çiftçiler Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikasında reform yapılmasını, AB dışı ülkelerden gelen ürünlere kısıtlama ve denetleme uygulanmasını, enflasyona göre fiyatların, maaşların yükseltilmesini talep ediyor.

Ayrıca tarladan çıkan ürünlerin katlanan fiyatlarla raflarda yer aldığını savunan çiftçiler protestolar düzenledi ve protestolarında İspanyol ve İtalyan ürünlerini de hedef aldılar.