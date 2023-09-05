Yunan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Yunanistan Türkiye'nin AB üyeliğini yıllardır destekliyor

Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, mevkidaşı Hakan Fidan'la Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası olumlu mesajlar veren mevkidaşlar "Pozitif gündemin devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldık" dedi.



ERDOĞAN VE MİÇOTAKİS GÖRÜŞECEK

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Hakan Fidan “İlişkilerimizdeki gelişmeleri gözden geçirdik. İki hafta sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis New York'ta bir araya gelecek. Sorunların iki komşu ve müttefik arasında çözümü konusunu ele aldık.

Ege'de görüş ayrılıklarımız var. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesinde görüş alışverişinde bulunduk. FETÖ PKK ve DHKPC ile mücadelemizde de komşumuzdan destek görmek istediğimizi dile getirdik.

Bölgesel konuları da ele aldık, Ukrayna, Libya ve Suriye'de gelişmeleri ele aldık. AB konusunu dile getirdik” dedi.

“ARAMIZDAKİ DOSTANE İLİŞKİLER SAYESİNDE ÇÖZEBİLİRİZ”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ise yaptığı açıklamada “Son dönemde ortaya çıkan işbirliği ortamı için teşekkür etmek istiyorum. Aramızdaki karşılık saygı ve anlayış diyalog kanallarını açık tutuyor. Sorunlarımızı, görüş ayrılıklarımız aramızdaki dostane ilişkiler sayesinde çözebiliriz. Dış kaynaklı krizler bir istisna olmaktan çıktı, alışılmış bir hale geldi. İki ülkeyi de ilgilendiren bölgesel konuları da ele aldık. İki ülkenin liderleri, iş birliğin gelişmesi için girişimde bulundu” dedi.

“YUNANİSTAN TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNİ YILLARDIR DESTEKLİYOR”

Kıbrıs, Türkiye'nin AB üyeliği, göçmen konusu gibi konular ele alındı. Yunanistan Türkiye'nin AB üyeliğini yıllardır destekliyor, bununla birlikte Türkiye'nin AB kriterlerini de yerine getirmesi gerekiyor.

Bizleri birleştiren konular üzerinde ilerlemeyiz, bizleri ayrıştıran konulardan uzak durmalıyız. Umarım aramızda daha iyi bir işbirliği olacaktır.

Güven artırıcı önlemler görüşmeleri yakın dönemde başlayacak.